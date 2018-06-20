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Согласно котировкам, Нисикори не пустит Хачанова в 3-й круг турнира в Галле
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Согласно котировкам, Нисикори не пустит Хачанова в 3-й круг турнира в Галле 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Reuters
Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Галле (Германия), в двух партиях обыграв представителя Германии Мишу Зверева со счётом 7:6 (7:5), 6:3. За выход в четвертьфинал соревнований Хачанов поспорит с японцем Кеем Нисикори (7).
Согласно котировкам, у Хачанова меньше шансов в этом матче. Победа россиянина оценивается коэффициентом 2.25, победа с форой «+2,5» гейма — 1.72. Если Нисикори сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.62. На то, что он сумеет отыграть фору в 2,5 гейма, можно поставить за 2.00. Ставки на то, что для определения победителя в этой встрече потребуется три сета, принимаются за 2.20.
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