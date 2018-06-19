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Л. Майер победил Андерсона на старте турнира в Лондоне, не сделав ни брейка
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Л. Майер победил Андерсона на старте турнира в Лондоне, не сделав ни брейка 

Чемпионат.com 1 час назад
Южноафриканец Кевин Андерсон (3) в первом круге турнира в Лондоне уступил аргентинцу Леонардо Майеру со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (3:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 24 минуты. 31-летний южноамериканец, занимающий 38-е место в рейтинге АТР, исполнил 6 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку, не сделал ни брейка и проиграл 1 гейм на своей подаче. Кевин заработал 26 эйсов при 2 двойных.
Следующим оппонентом Майера станет американец Фрэнсис Тиафо, одолевший ранее своего соотечественника Маккензи Доналдсона. Поединок Майер — Тиафо состоится в среду, 20 июня.
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