Беннето неожиданно победил Бердыха на старте турнира в Лондоне

Француз Жюльен Беннето (Q) вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Лондоне, обыграв чеха Томаша Бердыха (8) в трёх партиях — 7:5, 3:6, 6:3. По личным встречам Томаш теперь ведёт со счётом 3-2.

Теннисисты провели на корте 2 часа 7 минут. Беннето выполнил 19 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Бердыха 11 подач навылет, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.