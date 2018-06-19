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Беннето неожиданно победил Бердыха на старте турнира в Лондоне
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Беннето неожиданно победил Бердыха на старте турнира в Лондоне 

Чемпионат.com 3 часа назад
Француз Жюльен Беннето (Q) вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Лондоне, обыграв чеха Томаша Бердыха (8) в трёх партиях — 7:5, 3:6, 6:3. По личным встречам Томаш теперь ведёт со счётом 3-2.
Теннисисты провели на корте 2 часа 7 минут. Беннето выполнил 19 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Бердыха 11 подач навылет, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.
Следующим соперником Беннето станет либо его соотечественник Адриан Маннарино, либо британец Даниэль Эванс (WC).
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