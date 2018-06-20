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Российские шпажисты вышли в финал командного турнира на ЧЕ
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Российские шпажисты вышли в финал командного турнира на ЧЕ 

Чемпионат.com 1 час назад
Мужская сборная России по фехтованию на шпагах в полуфинале командного турнира на чемпионате Европы по фехтованию в Нови-Саде (Сербия) взяли верх над итальянцами со счётом 45:40. Ранее Сергей Бида, Никита Глазков, Сергей Ходос и Павел Сухов разгромили бельгийцев со счётом 45:22, а затем в четвертьфинале оказались сильнее израильтян — 45:36.
За золотые награды российские шпажисты поспорят с французами, которые в полуфинале победили швейцарцев — 42:34. Финал состоится сегодня, 20 июня, а чемпионат Европы завершится 21 июня.
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