Джокович назвал главного фаворита Уимблдона

"Сложно подобрать эпитеты, чтобы описать Федерера. Он настоящий чемпион и на корте, и вне его, и он продолжает вдохновлять всех игроков, доказывая, что возраст — это лишь цифры. Он все еще играет великолепно и заслуживает свое место на вершине.

Уимблдон — это его дом, его корт. Он любит играть там и, конечно, будет главным фаворитом турнира", — цитирует серба Tennis World USA.

Турнир пройдет со 2 по 15 июля.