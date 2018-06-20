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Джокович назвал главного фаворита Уимблдона
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Джокович назвал главного фаворита Уимблдона 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Сербский теннисист Новак Джокович считает швейцарца Роджера Федерера главным фаворитом Уимблдона — 2018, сообщает "Советский спорт".
"Сложно подобрать эпитеты, чтобы описать Федерера. Он настоящий чемпион и на корте, и вне его, и он продолжает вдохновлять всех игроков, доказывая, что возраст — это лишь цифры. Он все еще играет великолепно и заслуживает свое место на вершине.
Уимблдон — это его дом, его корт. Он любит играть там и, конечно, будет главным фаворитом турнира", — цитирует серба Tennis World USA.
Турнир пройдет со 2 по 15 июля.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Галле.
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