Кудрявцева не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Бирмингеме в парном разряде 

Российская теннисистка Алла Кудрявцева и украинка Людмила Киченок не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Бирмингеме (Великобритания) в парном разряде. На старте соревнований они проиграли британкам Кэйти Бултер и Хитер Уотсон со счётом 3:6, 6:4, [4:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.
За выход в полуфинал соревнований в Бирмингеме британки поспорят с победительницами матча Барбора Крейчикова (Чехия)/Катержина Синякова (Чехия, 4) — Юлия Гёргес (Германия)/Каролина Плишкова (Чехия).