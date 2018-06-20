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11 эйсов помогли Марии выйти в 1/4 финала соревнований в Испании
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11 эйсов помогли Марии выйти в 1/4 финала соревнований в Испании 

Чемпионат.com 2 часа назад
Немка Татьяна Мария во втором круге турнира на Мальорке переиграла свою соотечественницу Карину Виттёфт со счётом 7:6 (7:1), 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. 30-летняя уроженка Бад Шальгау, занимающая 79-е место в рейтинге WТА, исполнила 11 эйсов, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 2 брейк-пойнта из 8 и проиграла 1 гейм на своей подаче.
За выход в полуфинал соревнований Мария поспорит либо с белоруской Викторией Азаренко, либо с чешкой Люси Шафаржовой (7). Соперница немки по четвертьфиналу определится в четверг, 21 июня.
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