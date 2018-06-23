Мария: я почти плачу от радости, что вышла в свой первый финал

30-летняя немка Татьяна Мария поделилась эмоциями после выхода в первый в карьере финал WTA в одиночном разряде.

«Я так счастлива, что вышла в свой первый финал WTA. Я почти плачу от радости.

Думаю, мне помогает то, что турнир проходит на траве. Мне нравится играть на этом покрытии. Я была хорошо готова к этому травяному сезону, готова показать хорошие результаты, и счастлива, что уже сделала это. Я хочу насладиться этой победой, но, конечно, и подготовиться к завтрашнему финалу. Постараюсь сохранить силы, чтобы завтра снова биться", — приводит слова Марии официальный сайт тура.

За титул Татьяна поспорит с латвийкой Анастасией Севастовой.