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Надаль подвернул лодыжку, но отделался легким испугом
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Надаль подвернул лодыжку, но отделался легким испугом 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Вторая ракетка мира, чемпион Roland Garros Рафаэль Надаль готовится к Уимблдону на родной Майорке, где в городке Санта Понса сейчас проходит женский турнир Mallorca Open. В среду по ходу совместной тренировки с соотечественником Хайме Мунаром 32-летний испанец подвернул лодыжку. Впрочем, ничего страшного не произошло, и Надаль смог продолжить занятие в обычном режиме, сообщает ib3.org.
10 июня Надаль в 11-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции, взяв в финале верх над австрийцем Домиником Тимом. После этого испанец отказался от участия в турнире в Queen’s Club, сославшись на то, что ему нужно больше времени для восстановления и отдыха перед Уимблдоном. Травяной турнир «Большого шлема» стартует во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета 2 июля. В прошлом году Надаль дошел там до четвертого круга, где в драматичном поединке со счетом 13:15 в решающем сете уступил Жилю Мюллеру.
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