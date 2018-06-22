Чилич победил Куэрри в /14 турнира в Лондоне

Чилич в двух сетах победил Куэрри в четвертьфинале турнира в Лондоне

Хорватский теннисист Марин Чилич , посеянный на турнире в Лондоне (Великобритания) под первым номером, вышел в полуфинал, в двух партиях обыграв представителя США Сэма Куэрри (5) со счётом 7:6 (7:3), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут. Марин 10 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного брейка. За выход в финал соревнований в Лондоне Чилич поспорит с победителем поединка Фелисьяно Лопес (Испания) — Ник Кирьос (Австралия). Турнир в столице Великобритании завершится 24 июня.