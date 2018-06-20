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Бузэрнеску одолела Мартич и сыграет со Свитолиной в 1/4 финала турнира в Англии
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Бузэрнеску одолела Мартич и сыграет со Свитолиной в 1/4 финала турнира в Англии 

Чемпионат.com 52 минуты назад
Румынка Михаэла Бузэрнеску во втором круге турнира в Бирмингеме одержала волевую победу над хорваткой Петрой Мартич со счётом 4:6, 6:3, 6:2. Поединок продолжался 1 час 42 минуты. 30-летняя уроженка Бухареста, занимающая 30-е место в рейтинге WТА, дважды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 3 брейк-пойнта из 4 и проиграла 1 гейм на своей подаче. Петра исполнила 7 эйсов и обошлась без двойных.
В четвертьфинале Бузэрнеску сыграет с украинкой Элиной Свитолиной (2), которая ранее победила француженку Ализе Корне.
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