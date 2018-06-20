Женская сборная России в финале командного турнира рапиристок на чемпионате Европы по фехтованию в Нови-Саде (Сербия) уступила итальянкам со счётом 40:41. Серебряными медалистками соревнований стали Инна Дериглазова, Марта Мартьянова, Анастасия Иванова и Светлана Трипапина. В матче за бронзу француженки уверенно победили немок со счётом 45:26.
Сборная Италии в 12-й раз в истории стала сильнейшей на континенте в данном виде программы.
Фехтование. Чемпионат Европы. Нови-Сад, Сербия Женщины. Рапира. Командный турнир
1. Италия 2. Россия. 3. Франция.