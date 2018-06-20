Россиянки — вторые в командном турнире рапиристок на чемпионате Европы

Женская сборная России в финале командного турнира рапиристок на чемпионате Европы по фехтованию в Нови-Саде (Сербия) уступила итальянкам со счётом 40:41. Серебряными медалистками соревнований стали Инна Дериглазова , Марта Мартьянова, Анастасия Иванова Светлана Трипапина . В матче за бронзу француженки уверенно победили немок со счётом 45:26.

Сборная Италии в 12-й раз в истории стала сильнейшей на континенте в данном виде программы.

Фехтование. Чемпионат Европы. Нови-Сад, Сербия Женщины. Рапира. Командный турнир

1. Италия 2. Россия. 3. Франция.