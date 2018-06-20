Ещё
Россиянки — вторые в командном турнире рапиристок на чемпионате Европы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянки — вторые в командном турнире рапиристок на чемпионате Европы 

Чемпионат.com 13 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Женская сборная России в финале командного турнира рапиристок на чемпионате Европы по фехтованию в Нови-Саде (Сербия) уступила итальянкам со счётом 40:41. Серебряными медалистками соревнований стали Инна Дериглазова, Марта Мартьянова, Анастасия Иванова и Светлана Трипапина. В матче за бронзу француженки уверенно победили немок со счётом 45:26.
Сборная Италии в 12-й раз в истории стала сильнейшей на континенте в данном виде программы.
Фехтование. Чемпионат Европы. Нови-Сад, Сербия Женщины. Рапира. Командный турнир
1. Италия 2. Россия. 3. Франция.
Чемпионат.com: последние новости
Российская теннисистка Рыбакина будет выступать за Казахстан 19 эйсов помогли Тиму победить Южного в первом круге турнира в Галле 11 эйсов помогли Марии выйти в 1/4 финала соревнований в Испании
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британские фанаты шокировали Волгоград239
На Украине посмеялись над «оргазмом» россиян190
Салах рассказал о конфликте в сборной Египта12
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве148
«Этот матч надо выиграть или умереть»118
Видео
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:10
«Сорри, Россия, мы были неправы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:41
Москва столкнулась с неожиданной проблемой из-за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:54
Скончался Биг Ван Вейдер
Летние виды спорта
05:55
«Этот матч надо выиграть или умереть»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:28
Болельщики поздравили Сигурдссона
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:04
Роналду превзошел Черышева, но зрители звали Месси
Футбол Статьи
00:44
Роналду расстроил Черышева
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение