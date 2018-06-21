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Нисикори: «Хачанов играл хорошо, однако не показал ничего особенного»
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Нисикори: «Хачанов играл хорошо, однако не показал ничего особенного» 

SPORT24.ru 30 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Японский теннисист Кей Нисикори подвел итоги матча с россиянином Кареном Хачановым во втором круге турнира в Галле. Игра, продолжавшаяся 1 час 17 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:2.
«В матче с Хачановым я сделал слишком много невынужденных ошибок. Он играл хорошо, однако не показал ничего особенного. Считаю, я проиграл из-за своей плохой подачи. Помимо этого, мне следовало больше времени проводить на задней линии и меньше рисковать. Карен исполняет очень плоские удары, поэтому против него сложно играть на траве», — приводит слова Нисикори АТР.
В четвертьфинале Хачанов встретится с представителем Испании Роберто Баутистой-Агутом, посеянным под четвертым номером.
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