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Веснина осталась без Уимблдона
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Веснина снялась с Уимблдона из-за травмы колена 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российская теннисистка Елена Веснина, занимающая вместе со своей соотечественницей Екатериной Макаровой первую строчку парного рейтинга WTA, снялась с Уимблдона из-за травмы колена, сообщает официальный сайт соревнований.
Елена и Екатерина на Уимблдоне должны были защищать титул, завоёванный в прошлом году. На Открытом чемпионате Франции они не смогли выступить в паре, и обе потерпели поражения в первом круге с другими партнёршами.
После «Ролан Гаррос» Веснина, являющаяся олимпийской чемпионкой 2016 года, участия в турнирах не принимала.
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