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Риске одолела Херцог во втором круге турнира на Мальорке
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Риске одолела Херцог во втором круге турнира на Мальорке 

Чемпионат.com 1 час назад
Американская теннисистка Элисон Риске (Q) пробилась в четвертьфинал турнира на Мальорке, в трёх партиях обыграв представительницу Словении Полону Херцог со счётом 3:6, 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 47 минут. Элисон дважды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 22 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 9 эйсов, 7 двойных ошибок и 5 брейков.
За выход в полуфинал соревнований на Мальорке Риске поспорит с представительницей Австралии Самантой Стосур.
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