Риске одолела Херцог во втором круге турнира на Мальорке

Американская теннисистка Элисон Риске (Q) пробилась в четвертьфинал турнира на Мальорке, в трёх партиях обыграв представительницу Словении Полону Херцог со счётом 3:6, 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 47 минут. Элисон дважды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 22 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 9 эйсов, 7 двойных ошибок и 5 брейков.