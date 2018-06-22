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Чорич стал соперником Баутисты-Агута в полуфинале турнира в Галле
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Чорич стал соперником Баутисты-Агута в полуфинале турнира в Галле 

Чемпионат.com 3 часа назад
Хорватский теннисист Борна Чорич вышел в полуфинал турнира в Галле. В четвертьфинальном матче Чорич в двух сетах обыграл итальянца Андреаса Сеппи со счётом 7:5, 6:3. Чорич 5 раз подал навылет и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов, ни разу не ошибившись на подаче. На счету Сеппи два эйса, две ошибки на подаче и ни одного брейка. Чорич сравнял счёт в противостоянии с Сеппи — 1-1. Оба раза теннисисты встречались на траве.
За выход в финал турнира в Галле Чорич сыграет с четвёртой ракеткой соревнований — испанцем Роберто Баутистой-Агутом.
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