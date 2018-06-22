Чорич стал соперником Баутисты-Агута в полуфинале турнира в Галле

За выход в финал турнира в Галле Чорич сыграет с четвёртой ракеткой соревнований — испанцем Роберто Баутистой-Агутом.

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