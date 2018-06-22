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Цуренко снялась по ходу матча со Стрыцовой в четвертьфинале турнира в Бирмингеме
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Цуренко снялась по ходу матча со Стрыцовой в четвертьфинале турнира в Бирмингеме 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Чешская теннисистка Барбора Стрыцова вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме (Великобритания). Её соперница по четвертьфинальному поединку — представительница Украины Леся Цуренко — отказалась от продолжения борьбы при счёте 5:7, 0:3. Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. Барбора совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в финал соревнований в Бирмингеме Стрыцова поспорит с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой.
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