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Открытый турнир по бадминтону состоится на Люблинской
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Открытый турнир по бадминтону состоится на Люблинской 

Управа района Люблино 4 часа назад
Фото: Управа района Люблино
Открытый турнир по бадминтону состоится в школе № 1566, которая находится на улице Люблинской, 23 июня.
Об этом сообщили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта Юго-Восточного округа.
— Соревнование будет посвящено предстоящему Дню молодежи. А на следующий день, 24 июня, по адресу улица Заречье, владение 7 будет проходить турнир по настольному теннису, также приуроченный к этому празднику, — добавил сотрудник пресс-службы.
Турнир по бадминтону начнется 11.00, а по настольному теннису — в 15.30. Регистрация на турниры будет объявлена за 30 минут до начала.
Школа № 1566 находится по адресу улица Люблинская, 173. (мю)
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