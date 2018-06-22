Открытый турнир по бадминтону состоится на Люблинской

Открытый турнир по бадминтону состоится в школе № 1566, которая находится на улице Люблинской, 23 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта Юго-Восточного округа.

— Соревнование будет посвящено предстоящему Дню молодежи. А на следующий день, 24 июня, по адресу улица Заречье, владение 7 будет проходить турнир по настольному теннису, также приуроченный к этому празднику, — добавил сотрудник пресс-службы.

Турнир по бадминтону начнется 11.00, а по настольному теннису — в 15.30. Регистрация на турниры будет объявлена за 30 минут до начала.

Школа № 1566 находится по адресу улица Люблинская, 173. (мю)