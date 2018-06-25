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Макарова проиграла Цибулковой
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Макарова проиграла Цибулковой в первом круге турнира в Истбурне 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла пробиться во второй круг турнира в Истбурне (Великобритания). На старте соревнований она в двух партиях уступила представительнице Словакии Доминике Цибулковой со счётом 5:7, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты. Олимпийская чемпионка 2016 года 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету Доминики 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.
За выход в третий круг соревнований в Истбурне Цибулкова поспорит с немкой Анжеликой Кербер, посеянной под четвёртым номером.
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