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Согласно котировкам, Кузнецова одолеет Саккари на турнире в Истбурне
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Согласно котировкам, Кузнецова одолеет Саккари на турнире в Истбурне 

Чемпионат.com 26 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянка Светлана Кузнецова 24 июня сразится с гречанкой Марией Саккари в первом круге турнира категории Premier в Истбурне.
Согласно котировкам, у россиянки больше шансов на победу в этом матче. Победа Саккари оценивается коэффициентом 1.91, победа с форой «+2,5» гейма — 1.60.
Если Светлана Кузнецова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.87. На то, что она отыграет фору в 2,5 гейма, можно поставить за 2.20.
Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.40.
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