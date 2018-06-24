Согласно котировкам, Кузнецова одолеет Саккари на турнире в Истбурне

Согласно котировкам, у россиянки больше шансов на победу в этом матче. Победа Саккари оценивается коэффициентом 1.91, победа с форой «+2,5» гейма — 1.60.

Если Светлана Кузнецова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.87. На то, что она отыграет фору в 2,5 гейма, можно поставить за 2.20.

Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.40.