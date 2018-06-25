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Согласно котировкам, Макарова проиграет Цибулковой на турнире в Истбурне
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Согласно котировкам, Макарова проиграет Цибулковой на турнире в Истбурне 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Россиянка Екатерина Макарова 25 июня сразится со словачкой Доминикой Цибулковой в первом круге турнира категории Premier в Истбурне.
Согласно котировкам, у россиянки меньше шансов на победу в этом матче. Победа Екатерины Макаровой оценивается коэффициентом 1.98, победа с форой «+2,5» гейма — 1.63.
Если Цибулкова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.80. На то, что она отыграет фору в 2,5 гейма, можно поставить за 2.20.
Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.40.
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