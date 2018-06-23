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Вихлянцева успешно преодолела квалификацию в основную сетку турнира в Истбурне
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Вихлянцева успешно преодолела квалификацию в основную сетку турнира в Истбурне 

Чемпионат.com 2 часа назад
Россиянка Наталья Вихлянцева (10) не испытала проблем в матче финального раунда квалификации в основную сетку турнира в Истбурне. В двух партиях она оказалась сильнее британки Кэти Данн — 6:1, 6:2 Продолжительность матча составила 1 час 7 минут. На счету Вихлянцевой 3 эйса, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнтов из 12 имевшихся. Её соперница отметилась 2 подачами навылет, и реализована 1 брейк-пойнт из 6. Двойных ошибок Данн не допустила.
Матчи основной сетки травяных соревнований в Истбурне стартуют в понедельник, 25-го июня.
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