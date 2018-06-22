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Шарди стал соперником Джоковича в полуфинале турнира в Лондоне
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Шарди стал соперником Джоковича в полуфинале турнира в Лондоне 

Чемпионат.com 3 часа назад
Французский теннисист Жереми Шарди вышел в полуфинал турнира в Лондоне. В четвертьфинальной встрече Шарди в двух сетах обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:4, 6:4. Шарди 8 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойта из 9. На счету Тиафо 9 эйсов, 3 ошибки на подаче и ни одного брейка. Шарди сравнял счёт в противостоянии с Тиафо — 1-1.
За выход в финал турнира в Лондоне Шарди сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, получившим «уайлд-кард» от организаторов.
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