ЧМ-2018. 22 июня 2018. Сербия — Швейцария — 1:2. Шакири сделал дубль. Обзор

Сербы сами все себе испортили.

— Сборная Сербии смотрела игру Россия — Египет в полном составе. Серьезно, почему никому в нашей команде не пришло в голову сделать ответный жест? — В первом тайме противостояния нападающих Митрович — Сеферович не получилось. Форвард сербов своей эффективностью просто уничтожил оппонента. Как и вышедшего во втором тайме Гаврановича.

— По слова коллеги Кузина, главное, что случилось перед игрой — проливной дождь. Никита, надеюсь, ты не промок. — Сколько раз нужно пересмотреть гол Джаки, чтобы отдать ему уважение за такой удар? — Что творят Шакири и Джака на тренировках, когда отрабатывают удары?

— Если бы Ян Зоммер играл за Аргентину, никакого поражения от Хорватии не случилось.

— У сербов была фантастическая поддержка в Калининграде. Страшно представить, что будет в Москве на игре с Бразилией. — России и Сербии нужно занимать одинаковое место в группах, чтобы иметь шансы встретиться раньше финала.

— Но сербам необходимо побеждать, чтобы гарантированно выйти в плей-офф. — Попытки удержать счет 1:0 — худшее, что могла придумать сборная Сербии. У них сложнейший третий тур. — По свисту при объявлении игроков сборной Швейцарии легко было понять, кто именно имеет отношение к Албании. — Шакири мало того, что вышел в бутсах с флагом Косово, еще и дважды изобразил птицу, празднуя голы. Орел.

— Насколько случайно, что наиболее яркие матчи на ЧМ те, что начинаются в 21 час по Москве?

— Милинкович-Савич сыграл ужасный матч — все опасные моменты сербы создавали после навесов с флангов, а не через центр.