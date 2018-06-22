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ЧМ-2018. 22 июня 2018. Сербия — Швейцария — 1:2. Шакири сделал дубль. Обзор
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ЧМ-2018. 22 июня 2018. Сербия — Швейцария — 1:2. Шакири сделал дубль. Обзор 

Чемпионат.com 22 июня 2018
Фото: Чемпионат.com
Сербы сами все себе испортили.
— Сборная Сербии смотрела игру Россия — Египет в полном составе. Серьезно, почему никому в нашей команде не пришло в голову сделать ответный жест? — В первом тайме противостояния нападающих Митрович — Сеферович не получилось. Форвард сербов своей эффективностью просто уничтожил оппонента. Как и вышедшего во втором тайме Гаврановича.
— По слова коллеги Кузина, главное, что случилось перед игрой — проливной дождь. Никита, надеюсь, ты не промок. — Сколько раз нужно пересмотреть гол Джаки, чтобы отдать ему уважение за такой удар? — Что творят Шакири и Джака на тренировках, когда отрабатывают удары?
— Если бы Ян Зоммер играл за Аргентину, никакого поражения от Хорватии не случилось.
— У сербов была фантастическая поддержка в Калининграде. Страшно представить, что будет в Москве на игре с Бразилией. — России и Сербии нужно занимать одинаковое место в группах, чтобы иметь шансы встретиться раньше финала.
— Но сербам необходимо побеждать, чтобы гарантированно выйти в плей-офф. — Попытки удержать счет 1:0 — худшее, что могла придумать сборная Сербии. У них сложнейший третий тур. — По свисту при объявлении игроков сборной Швейцарии легко было понять, кто именно имеет отношение к Албании. — Шакири мало того, что вышел в бутсах с флагом Косово, еще и дважды изобразил птицу, празднуя голы. Орел.
— Насколько случайно, что наиболее яркие матчи на ЧМ те, что начинаются в 21 час по Москве?
— Милинкович-Савич сыграл ужасный матч — все опасные моменты сербы создавали после навесов с флангов, а не через центр.
— Иванович мог забить лучший автогол турнира. — Левая нога Коларова намного круче левой ноги Родригеса. — О чем думал Марио Балотелли, когда Шакири косплеил его празднование? — Второй тайм сербов — полный провал. — Второй тайм швейцарии — полный восторг.
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