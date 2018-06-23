Новак Джокович: я не являюсь фаворитом предстоящего Уимблдона

Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович в преддверии третьего в сезоне турнира «Большого шлема» — Уимблдона признался, что не видит себя одним из фаворитов. На его взгляд, главным претендентом на победу по-прежнему считается Рафаэль Надаль

"После травмы я провел лишь два хороших матча, поэтому давайте не будем торопить события, — сказал Джокович, слова которого приводит Спорт24.Ru со ссылкой на Tennis World Tour. — Я однозначно не буду в числе фаворитов Уимблдона. Я буду скромнее. Последние несколько лет выступления Надаля на траве не столь успешны, но он становился чемпионом Уимблдона. Он однозначно будет одним из претендентов".

Напомним, что старт Уимблдона намечен на второе июля. Он продлится до 15-го июля. А незадолго до начала главного травяного соревнования серии «Большого шлема» Джокович принимает участие в турнире в Лондоне. Он добрался до полуфинала, где 23-го июня сыграет с Жереми Шарди.