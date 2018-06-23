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Россиянка Кузнецова стала второй на международном турнире по борьбе в Китае
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Россиянка Кузнецова стала второй на международном турнире по борьбе в Китае
Чемпионат.com
1 час назад
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Россиянка
Мария Кузнецова
заняла второе место на международном турнире по женской борьбе в Китае China Open. В финале соревнований в весовой категории до 65 кг Мария уступила китаянке Тан Чуин.
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