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Башич обыграл Лоренци и вышел во второй круг турнира в Анталье
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Башич обыграл Лоренци и вышел во второй круг турнира в Анталье 

Чемпионат.com 3 часа назад
Босниец Мирза Башич не испытал проблем в матче первого раунда соревнований в Анталье, в двух партиях обыграв представителя Италии Паоло Лоренци — 6:3, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. На счету Башича 5 подач навылет и 3 реализованных брейка из 8 имевшихся. Двойных ошибок Мирза не допустил. Лоренци отметился 3 эйсами, 4 двойными ошибками и не имел возможностей выиграть очко на подаче соперника.
Соперником Башича по матчу второго раунда станет представитель Португалии Жоау Соуза (6).
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