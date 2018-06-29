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Демолинер и Гонсалес стали победителями парного турнира в Анталье
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Демолинер и Гонсалес стали победителями парного турнира в Анталье 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Бразилец Марсело Демолинер и мексиканец Сантьяго Гонсалес завоевали титул в парном разряде на травяном турнире, который проходил в Анталье (Турция). В финальном поединке они обыграли голландский дуэт Сандер Арендс/Матве Мидделкоп (3) со счётом 7:5, 6:7 (6:8), [10:8].
Матч длился 1 час 35 минут. Победители выполнили 9 подач навылет, избежали двойных ошибок и реализовали 2 брейк-пойнта из 9. На счету тандема из Нидерландов 1 эйс, 3 ошибки на подаче и 7 упущенных брейк-пойнтов.
В финальном матче одиночного разряда сыграют француз Адриан Маннарино (1) и босниец Дамир Джумхур (2).
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