Демолинер и Гонсалес стали победителями парного турнира в Анталье

Бразилец Марсело Демолинер и мексиканец Сантьяго Гонсалес завоевали титул в парном разряде на травяном турнире, который проходил в Анталье (Турция). В финальном поединке они обыграли голландский дуэт Сандер Арендс/Матве Мидделкоп (3) со счётом 7:5, 6:7 (6:8), [10:8].

Матч длился 1 час 35 минут. Победители выполнили 9 подач навылет, избежали двойных ошибок и реализовали 2 брейк-пойнта из 9. На счету тандема из Нидерландов 1 эйс, 3 ошибки на подаче и 7 упущенных брейк-пойнтов.