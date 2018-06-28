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Джумхур первым вышел в 1/2 финала в Анталье
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Джумхур первым вышел в 1/2 финала в Анталье 

Чемпионат.com 28 июня 2018
Фото: Чемпионат.com
Представитель Боснии Дамир Джумхур (2) не испытал проблем в четвертьфинальном матче травяного турнира в Анталье против француза Пьера–Юга Эрбера — 6:4, 6:1.
Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. На счету Джумхура 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. Эрбер выполнил 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и не сумел реализовать единственный имевшийся в матче брейк-пойнт
Соперником Джумхура по полуфинальной встрече станет победитель пары Николоз Басилашвили (Грузия) — Иржи Веселы (Чехия).
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