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Лайович и Гарсия-Лопес вышли во второй круг на турнире в Анталье
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Лайович и Гарсия-Лопес вышли во второй круг на турнире в Анталье 

Чемпионат.com 1 час назад
Серб Душан Лайович (8) вышел во второй круг турнира категории ATP 250 в Анталье (Турция), обыграв словака Филипа Горански (Q) со счётом 6:3, 6:3.
Поединок продолжался 59 минут. Лайович выполнил 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Горански 1 подача навылет, 3 двойные и 1 упущенный брейк-пойнт.
За выход в четвертьфинал Лайович поспорит с грузином Николозом Басилашвили.
Анталья. Мужчины. Первый круг
Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) — Таро Дэниэл (Япония, Q) — 6:4, 6:7 (7:9), 6:4.
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