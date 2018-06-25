Лайович и Гарсия-Лопес вышли во второй круг на турнире в Анталье

Серб Душан Лайович (8) вышел во второй круг турнира категории ATP 250 в Анталье (Турция), обыграв словака Филипа Горански (Q) со счётом 6:3, 6:3. Поединок продолжался 59 минут. Лайович выполнил 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Горански 1 подача навылет, 3 двойные и 1 упущенный брейк-пойнт. За выход в четвертьфинал Лайович поспорит с грузином Николозом Басилашвили Анталья. Мужчины. Первый круг Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) — Таро Дэниэл (Япония, Q) — 6:4, 6:7 (7:9), 6:4.