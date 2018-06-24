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Южный победил Григелиса и вышел в основную сетку турнира в Анталье
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Южный победил Григелиса и вышел в основную сетку турнира в Анталье 

Чемпионат.com 2 часа назад
Россиянин Михаил Южный (3) пробился в основную сетку турнира категории ATP 250 в Анталье (Турция), обыграв литовца Лауринаса Григелиса (7) в трёх партиях — 6:7 (5:7), 6:4, 6:2. В концовке первой партии Григелис отыграл тройной сетбол на приёме.
Поединок продолжался 2 часа 27 минут. Южный 7 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 16. На счету Григелиса 9 эйсов, 2 двойные и 4 упущенных брейк-пойнта.
Соперником Михаила в основной сетке станет голландец Робин Хасе (5). Турнир завершится в субботу, 30 июня.
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