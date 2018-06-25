14 двойных ошибок не помешали Младенович победить Уотсон в Истбурне

Француженка Кристина Младенович пробилась во второй круг турнира категории Premier в Истбурне (Великобритания), одолев британку Хитер Уотсон (WC) со счётом 6:7 (2:7), 7:5, 6:3. По личным встречам Кристина повела со счётом 4-1.

Поединок продлился 2 часа 41 минуту. Младенович 4 раза подала навылет, сделала 14 двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 17. На счету Уотсон 8 эйсов, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.