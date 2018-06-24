Бабош и Младенович выиграли турнир в Бирмингеме в парном разряде

Венгерка Тимя Бабош и француженка Кристина Младенович (1) завоевали титул на турнире категории Premier в Бирмингеме в парном разряде, обыграв бельгийку Элисе Мертенс и голландку Деми Схурс на чемпионском тай-брейке — 4:6, 6:3, [10:8].

Матч продолжался 1 час 19 минут. Тимя и Кристина выполнили 5 эйсов, допустили 4 двойные ошибки и использовали 2 брейк-пойнта из 4. На счету Элисе и Деми 1 подача навылет, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.