Бабош и Младенович выиграли турнир в Бирмингеме в парном разряде 

Венгерка Тимя Бабош и француженка Кристина Младенович (1) завоевали титул на турнире категории Premier в Бирмингеме в парном разряде, обыграв бельгийку Элисе Мертенс и голландку Деми Схурс на чемпионском тай-брейке — 4:6, 6:3, [10:8].
Матч продолжался 1 час 19 минут. Тимя и Кристина выполнили 5 эйсов, допустили 4 двойные ошибки и использовали 2 брейк-пойнта из 4. На счету Элисе и Деми 1 подача навылет, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.
Для Бабош и Младенович это второй титул в нынешнем сезоне после Australian Open. Напомним, что Тимя является главной претенденткой на звание первой ракетки мира после Уимблдона, где травмированная Елена Веснина потеряет 2000 очков за прошлогодний титул, а Екатерина Макарова выступит вместе с Верой Звонарёвой. Бабош в прошлом году проиграла на Уимблдоне в 1/8 финала, и Екатерине нужно будет защитить титул, чтобы у неё были шансы остаться первой.