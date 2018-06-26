Барти выбила Младенович и сыграет с Се Шувэй в Истбурне

Австралийка Эшли Барти (8) вышла в третий круг турнира категории Premier в Истбурне (Великобритания), нанеся поражение француженке Кристине Младенович в двух сетах — 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. Барти 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Младенович 2 эйса, 5 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.