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US Open введет защиту при посеве на турнир для теннисисток после беременности
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US Open введет защиту при посеве на турнир для теннисисток после беременности 

SPORT24.ru 3 часа назад
Открытый чемпионат США изменит правила посева в основную сетку турнира теннисисток, возвращающихся из декретного отпуска после беременности. Как сообщает NY Times, US Open уже с этого года планирует учитывать то, повлияла ли беременность на место спортсменки в рейтинге.
На данный момент правила WTA защищают рейтинг игроков, испытывающих проблемы со здоровьем. При этом беременность в перечень «травм» не входит.
Стоит отметить, что вопрос о введении правила «защищенного посева» после декрета стал подниматься после возращения в тур экс-первой ракетки американки Серены Уильямс, которая стала матерью осенью минувшего года и вернулась из декрета в статусе теннисистки шестой сотни женского рейтинга.
В пользу права на защищенный посев для молодых матерей высказались первая ракетка мира Симона Халеп, а также россиянка Мария Шарапова.
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