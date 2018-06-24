US Open введет защиту при посеве на турнир для теннисисток после беременности

Открытый чемпионат США изменит правила посева в основную сетку турнира теннисисток, возвращающихся из декретного отпуска после беременности. Как сообщает NY Times, US Open уже с этого года планирует учитывать то, повлияла ли беременность на место спортсменки в рейтинге.

На данный момент правила WTA защищают рейтинг игроков, испытывающих проблемы со здоровьем. При этом беременность в перечень «травм» не входит.

Стоит отметить, что вопрос о введении правила «защищенного посева» после декрета стал подниматься после возращения в тур экс-первой ракетки американки Серены Уильямс , которая стала матерью осенью минувшего года и вернулась из декрета в статусе теннисистки шестой сотни женского рейтинга.