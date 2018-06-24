СМИ: теннисистка Макарова сыграет на Уимблдоне в паре со Звонаревой

Ранее сообщалось, что многолетний партнер Макаровой — Елена Веснина — пропустит Уимблдон из-за травмы колена.

Макарова выступает в паре с Весниной с 2012 года. В их активе три победы на турнирах Большого шлема — Открытом чемпионате Франции (2013 год), Открытом чемпионате США (2014) и Уимблдоне (2017). В 2016 году они выиграли Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) и Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. На турнирах WTA пара побеждала 12 раз, на прошедшем в мае-июне Открытом чемпионате Франции россиянки впервые за долгое время выступили в разных парах.

Звонарева семь раз побеждала на турнирах WTA в парном разряде, также на ее счету 12 титулов в одиночном разряде. Она четыре раза побеждала на турнирах серии Большого шлема (дважды — в паре и дважды — в миксте).

Уимблдон пройдет со 2 по 15 июля.