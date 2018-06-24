Звонарева сыграет в паре с Макаровой на «Уимблдоне»-2018 

Стало известно, кто станет партнершей первой ракетки мира в парном разряде у женщин Екатерины Макаровой на «Уимблдоне»-2018. Как сообщает Tennis Life, Макарова выступит на турнире «Большого шлема» вместе с Верой Звонаревой.
Звонарева является двукратной победительницей турниров «Большого шлема» и финалисткой парного «Уимблдона»-2010.
Напомним, постоянная партнерша Макаровой Елена Веснина не сможет принять участие в «Уимблдоне» и этот турнир впервые с 2006 года. В прошлом году Макарова и Веснина выиграли «Уимблдон» в парном разряде.
На «Ролан Гаррос» Веснина и Макарова также играли не друг с другом, и после турнира Веснина обещала, что они продолжат совместные выступления на траве.