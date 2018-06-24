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Винчи получила новый трофей «Ролан Гаррос»
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Винчи получила новый трофей «Ролан Гаррос» 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Итальянская теннисистка Роберта Винчи получила от организаторов новую копию трофея «Ролан Гаррос», который она завоевала в парном разряде вместе с Сарой Эррани в сезоне 2012 года. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.
«На прошлой неделе "Ролан Гаррос" передал мне трофей, который был украден. Огромное спасибо», — написала Роберта.
Кубок пропал из дома теннисистки в Таранто летом 2017 года в результате ограбления. Кроме того, Винчи лишилась трофеев за победы в Санкт-Петербурге и на US Open, но и эти награды организаторы турниров сумели восстановить.
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