Винчи получила новый трофей «Ролан Гаррос» 

Итальянская теннисистка Роберта Винчи получила от организаторов новую копию трофея «Ролан Гаррос», который она завоевала в парном разряде вместе с Сарой Эррани в сезоне 2012 года. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.
«На прошлой неделе "Ролан Гаррос" передал мне трофей, который был украден. Огромное спасибо», — написала Роберта.
Кубок пропал из дома теннисистки в Таранто летом 2017 года в результате ограбления. Кроме того, Винчи лишилась трофеев за победы в Санкт-Петербурге и на US Open, но и эти награды организаторы турниров сумели восстановить.