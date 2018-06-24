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Павлюченкова обыграла Кирстю в первом раунде турнира в Истборне
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Павлюченкова обыграла Кирстю в первом раунде турнира в Истборне 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла румынку Сорану Кирстю (2:6, 7:5, 6:4) в первом раунде турнира WTA в Истборне (Великобритания). Матч продолжался два часа и 23 минуты.
В следующем раунде россиянка сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Nature Valley International
Призовой фонд 852 564 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) — Сорана Кирстя (Румыния) — 2:6, 7:5, 6:4  Дэниэлл Роуз Коллинз (США) — Кэти Суон (Великобритания, WC) — 6:3, 3:6, 6:3
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