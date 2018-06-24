Чилич отыграл матчбол и победил Джоковича в финале турнира в Лондоне

Хорватский теннисист Марин Чилич стал победителем турнира в Лондоне, призовой фонд которого превышает 2,2 миллиона долларов.

В финальном поединке первый номер посева одолел серба Новака Джоковича со счетом 7:5, 6:7 (4:7), 3:6.

У Новака был матчбол на приеме в десятом гейме второго сета, а на тай-брейке он вел со счетом 4:1, но проиграл шесть розыгрышей кряду.

Теннисисты провели на корте почти три часа. Чилич 18 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и использовал 1 брейк-поинт из 8. На счету Джоковича 12 эйсов, 5 двойных и 1 реализованный брейк-поинт из 6.

Для хорвата это 18-й титул в карьере и первый в сезоне. В Лондоне он ранее побеждал в 2012 году.