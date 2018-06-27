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Касаткина и Кербер сыграют в четвертьфинале турнира в Истборне
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Касаткина и Кербер сыграют в четвертьфинале турнира в Истборне 

Спорт-Экспресс 47 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Немка Ангелик Кербер победила Дэниэлл Роуз Коллинз из США во втором круге турнира в Истборне. Соперником Кербер станет россиянка Дарья Касаткина, которая ранее взяла верх над Анастасией Севастовой из Латвии.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Nature Valley International
Призовой фонд 852 564 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Третий круг
Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Барбора Стрыцова (Чехия, 14) — 6:3, 6:4  Каролин Возняцки (Дания, 1) — Джоанна Конта (Великобритания, 13) — 4:6, 6:1, 6:4  Эшли Барти (Австралия, 8) — Си Сувэй (Тайвань) — 6:0, 6:4  Арина Соболенко (Белоруссия) — Элисе Мертенс (Бельгия, 9) — 7:5, 2:6, 7:6 (7:4)
Ангелик Кербер (Германия, 4) — Дэниэлл Роуз Коллинз (США) — 6:1, 6:1  Елена Остапенко (Латвия, 5) — Михаэла Бузарнеску (Румыния) — 6:1, 6:2  Агнешка Радванска (Польша) — Петра Квитова (Чехия, 3) — 0:0 отказ 2-го игрока
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