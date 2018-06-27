Касаткина обыграла Севастову на турнире в Истборне 

Россиянка Дарья Касаткина в третьем круге турнира в Истборне обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счетом 6:4, 6:4. Также в следующий круг вышли Елена Остапенко из Латвии и Агнешка Радванска из Польши.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Nature Valley International
Призовой фонд 852 564 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Третий круг
Дарья КАСАТКИНА (Россия, 7) — Анастасия Севастова (Латвия, 11) — 6:4, 6:4 Елена Остапенко (Латвия, 5) — Михаэла Бузарнеску (Румыния) — 6:1, 6:2 Агнешка Радванска (Польша) — Петра Квитова (Чехия, 3) — 0:0 отказ 2-го игрока