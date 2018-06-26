Кукушкин вышел во второй круге турнира в Истборне, где сыграет с Маррэем 

Казахстанец Михаил Кукушкин обыграл Алекса Де Минаура в первом круге турнира в Истборне. Во втором круге его соперником станет Энди Маррэй.
Истборн (Великобритания)
Турнир ATP Nature Valley International
Призовой фонд 661 085 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Кэмерон Норри (Великобритания, WC) — Даниэль Брандс (Германия, Q) — 7:5, 6:7 (4:7), 6:2 Миша Зверев (Германия) — Николас Харри (Чили) — 3:6, 6:1, 6:4 Лукаш Лацко (Словакия) — Роберто Кирос (Эквадор, Q) — 6:4, 7:6 (7:2)
Леонардо Майер (Аргентина, 5) — Жиль Симон (Франция) — 6:4, 7:6 (7:4)
Михаил Кукушкин (Казахстан) — Алекс Де Минаур (Австралия, Q) — 6:1, 6:2