Макарова и Киченок вышли в полуфинал турнира в Истборне

Польская теннисистка Агнешка Радванска обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко (6:2, 7:5) в 1/4 финала турнира WTA в Истборне (Великобритания). Матч продолжался один час и 32 минуты.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Nature Valley International
Призовой фонд 852 564 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Агнешка Радванска (Польша) — Елена Остапенко (Латвия, 5) — 6:2, 7:5 В полуфинале польская теннисистка сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия) — Каролина Плишкова (Чехия).