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Макарова проиграла Цибулковой в Истборне
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Макарова проиграла Цибулковой в Истборне 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Россиянка Екатерина Макарова проиграла словачке Доминике Цибулковой со счетом 5:7, 4:6 в матче первого круга турнира в Истборне. В следующий раунд прошла белоруска Арина Соболенко, а также эстонка Кайя Канепи.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Nature Valley International
Призовой фонд 852 564 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Доминика Цибулкова (Словакия) — Екатерина МАКАРОВА (Россия) — 7:5, 6:4  Арина Соболенко (Белоруссия) — Сачия Викери (США, LL) — 4:6, 6:0, 6:1  Кайя Канепи (Эстония) — Куруми Нара (Япония, Q) — 6:2, 6:4
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