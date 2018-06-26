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Радваньска с двух матчболов победила Гаврилову и сыграет с Квитовой в Истбурне
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Радваньска с двух матчболов победила Гаврилову и сыграет с Квитовой в Истбурне 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Полька Агнешка Радваньска стала участницей 1/8 финала турнира категории Premier в Истбурне (Великобритания), обыграв австралийку Дарью Гаврилову (15) в трёх партиях — 5:7, 7:6 (7:4), 6:0. У Дарьи было два матчбола на своей подаче.
Поединок продолжался 2 часа 54 минуты, из которых третий сет занял меньше получаса. Радваньска дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и использовала 6 брейк-пойнтов из 21. На счету Гавриловой 2 эйса, 17 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.
Следующей соперницей Агнешки будет чешка Петра Квитова (3).
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