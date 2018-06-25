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Борна Чорич о победе над Федерером: «Я очень удивлен. Это невероятно»
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Борна Чорич о победе над Федерером: «Я очень удивлен. Это невероятно» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Хорватский теннисист Борна Чорич после победы в финале турнира в Халле над Роджером Федерером (7:6 (8:6), 3:6, 6:2) признался, что не мог о таком мечтать.
— Я очень удивлен. Даже не мечтал о такой победе, — цитирует официальный сайт АТР Чорича. — Обыграть Федерера — это просто невероятно. Я смотрел его матчи по телевизору вместе с мамой, папой и сестрой, когда был младше. Просто сыграть с ним в финале уже было чем-то особенным, не говоря уже о том, чтобы победить его. На протяжении всей недели я очень хорошо подавал и уверенно чувствовал себя в своих геймах. Это помогало мне испытывать меньше давления по ходу матчей.
Отметим, что это лишь второй титул в карьере 21-летнего хорвата.
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