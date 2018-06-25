Роджер Федерер: «Да, я проиграл, но Чорич действовал здорово»

Теннисист Роджер Федерер после поражения в финале турнира в Халле от Борны Чорича со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 2:6 заявил, что провел хороший матч, однако молодой хорват оказался сильнее.

— Вероятно, в финале я провел свой лучший матч на этой неделе, но он сложился не в мою пользу. Немного не повезло. Но я думаю, что сумел хорошо выступить здесь и в Штутгарте, и уезжаю с высоко поднятой головой, — приводит официальный сайт АТР слова Федерера. — Нужно отдать должное сопернику — он показал теннис очень высокого уровня и в концовке первого сета, и в третьей партии. Да, я проиграл, но Борна правда действовал здорово. Теперь я немного отдохну и буду проводить легкие тренировки перед Уимблдоном. Я с нетерпением жду старта турнира. Конечно, защита титула всегда добавляет давления. Я буду одним из фаворитом турнира, но это неважно. Главное — показывать свой лучший теннис со старта соревнований. Надеюсь, мне это удастся.