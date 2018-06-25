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Федерер поднялся на 2-ю строчку в чемпионской гонке ATP, Чорич — на 9-ю
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Федерер поднялся на 2-ю строчку в чемпионской гонке ATP, Чорич — на 9-ю 

Чемпионат.com 2 часа назад
В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 25 июня швейцарец Роджер Федерер поднялся на вторую строчку, хорват Борна Чорич — на девятую, болгарин Григор Димитров — на десятую. Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 24-й позиции.
Чемпионская гонка ATP. 25 июня 1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5040. 2 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 3660. 3 (2). Александр Зверев (Германия) — 3495. 4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3020. 5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 2985. 6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 2870. 7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 1620. 8 (8). Джон Иснер (США) — 1500. 9 (22). Борна Чорич (Хорватия) — 1420. 10 (11). Григор Димитров (Болгария) — 1410. … 24 (26). Карен Хачанов (Россия) — 865… 43 (49). Даниил Медведев (Россия) — 627… 71 (66). Андрей Рублёв (Россия) — 440… 80 (78). Евгений Донской (Россия) — 402.
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