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Дьяченко вышла в основную сетку Уимблдона
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Дьяченко вышла в основную сетку Уимблдона 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российская теннисистка Виталия Дьяченко обыграла свою соотечественницу Софью Жук и пробилась в основную сетку Уимблдона. Об этом сообщает «Советский спорт».
Встреча, которая продолжалась 1 час 23 минуты, завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Дьяченко.
На счету победительницы одна подача навылет, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-поинтов из 14.
Жук совершила один эйс, допустила три двойные ошибки и использовала два брейка.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Елена Веснина не примет участие в третьем турнире сезона серии «Большого шлема» — Уимблдоне.
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