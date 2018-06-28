Дьяченко вышла в основную сетку Уимблдона

Встреча, которая продолжалась 1 час 23 минуты, завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Дьяченко.

На счету победительницы одна подача навылет, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-поинтов из 14.

Жук совершила один эйс, допустила три двойные ошибки и использовала два брейка.